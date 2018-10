Rechter: 538 moet top-40 tot einde van het jaar blijven uitzenden

Radio 538 moet tot het einde van het jaar de top-40 blijven uitzenden. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding dat door de Stichting Nederlandse Top 40 was aangespannen.

De zender, die in handen is van mediabedrijf Talpa Network van John de Mol, wilde vanaf volgende week stoppen met het uitzenden van de top-40 op de reguliere zender. 538 vindt de hitlijst onnauwkeurig en wilde daarom een eigen lijst starten. Die top-50 zou worden uitgezonden op hetzelfde tijdstip. De 'oude' top-40 zou ook nog te horen zijn, maar dan via een digitaal kanaal.

De rechter vindt echter dat 538 de top-40 tot het einde van het jaar op de reguliere zender moet uitzenden, omdat dat nu eenmaal contractueel is afgesproken. Doet de zender dat niet, dan moet 538 per keer 20.000 euro betalen aan de Stichting Nederlandse Top 40. Ook moet de zender de berichtgeving over het stoppen van de top-40-uitzendingen rectificeren.

De hitlijst verhuist begin 2019 naar concurrent Qmusic. In een reactie op de uitspraak van de rechter zegt 538 tot die tijd de top-40 te blijven uitzenden en op 4 januari te beginnen met de nieuwe top-50.