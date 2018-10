Verdachte opgepakt voor bompakketjes VS

Daarmee komt de teller op twaalf; eerder kregen onder anderen oud-president Barack Obama, voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton en televisienetwerk CNN bompost.

CNN is nu weer een van de geadresseerden. Het pakketje werd onderschept bij een postkantoor in New York en was gericht aan CNN-analist James Clapper, de voormalige inlichtingendirecteur. Dat meldt de zender op gezag van een overheidsbron.

Het andere pakket was bestemd voor de Democratische senator Cory Booker. Dat werd gevonden in een distributiecentrum nabij Miami.

Geen explosie

De inhoud van de nu gevonden pakketten is nog niet bekendgemaakt. In eerdere verzendingen zaten verschillende soorten explosief materiaal. Het is niet duidelijk of alle bommen echt waren en konden ontploffen. Geen van de pakketten is geƫxplodeerd.

De politie schaart de bompakketten onder terrorisme. Het motief achter de zaak is nog een raadsel. Vrijwel alle ontvangers zijn vooraanstaande Democraten of andere critici van president Trump. Het verzendadres was in zeker vijf gevallen in de staat Florida.