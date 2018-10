Nog een aanklacht tegen verdachte verkrachting Rotterdam

De man die wordt vervolgd vanwege de gewelddadige verkrachting van een vrouw in Rotterdam, heeft volgens het Openbaar Ministerie op diezelfde dag een andere vrouw aangerand. Dat staat volgens RTV Rijnmond in de dagvaarding die justitie heeft opgesteld in aanloop naar de eerste zittingsdag van de rechtszaak, volgende week.

Aanleiding voor de rechtszaak is de verkrachting van een Indonesische studente op 21 juli. De 18-jarige Gerson F. wordt ervan verdacht dat hij haar probeerde te wurgen met een T-shirt en haar daarna verkrachtte. De vrouw liep een slagaderlijke bloeding op. De man werd opgepakt op basis van een dna-match. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor seksueel misbruik en poging tot moord.

Betasten

Justitie gaat nu dus uit van een tweede slachtoffer. F. zou haar van achter hebben benaderd, zijn hand op haar mond hebben gelegd en haar bil hebben betast. Volgende week vrijdag staat Gerson F. voor het eerst voor de rechter tijdens een niet-inhoudelijke zitting.