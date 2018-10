Alle patiënten Slotervaart verplaatst naar andere ziekenhuizen

Alle patiënten die in het MC Slotervaart in Amsterdam waren opgenomen, zijn verplaatst. Alleen de poliklinieken van het ziekenhuis zijn nog open.

Het ziekenhuis werd gisteren failliet verklaard en voor 15.00 uur vanmiddag moesten alle opgenomen patiënten naar een ander ziekenhuis zijn gebracht. Gisteravond rond 22.00 uur waren dat nog zo'n vijftig patiënten.

Een crisisteam heeft per patiënt bepaald waar deze het beste heen kon worden gebracht. Zo'n 20 tot 35 ambulances hebben de patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen in Amsterdam of locaties elders in Noord-Holland.

Poliklinieken

De poliklinieken van het Slotervaart-ziekenhuis blijven vooralsnog gewoon open. De curator die zich bezighoudt met de afwikkeling van het faillissement zei gisteravond in Nieuwsuur dat de zorgverzekeraars daarvoor een lening hebben verstrekt.

Patiënten worden door het ziekenhuis gebeld als hun afspraak op de polikliniek elders moet plaatsvinden. In de komende weken worden alle poliklinische patiënten overgedragen.