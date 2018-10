Man opgepakt omdat hij staatsdocument Magna Carta wilde stelen

In de Britse stad Salisbury is een man opgepakt die had geprobeerd een exemplaar te stelen van de Magna Carta, een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis. In de kathedraal had hij met een hamer de glazen kist stukgeslagen waarin het document uit 1215 lag uitgestald, meldt de politie.

De Magna Carta, 800 jaar geleden ondertekend door koning Jan Zonder Land, wordt gezien als de basis van de democratie in Engeland. Er bestaan nog maar vier oorspronkelijke exemplaren.

Een daarvan ligt permanent tentoongesteld in de kathedraal van Salisbury. Toen de verdachte het document probeerde te stelen, ging het alarm af.