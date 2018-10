Gedupeerde reizigers stappen via loopplank op evacuatietrein

Ongeveer duizend passagiers hebben gisteren bij Zwolle zeker drie uur vastgezeten in een donkere trein die niet meer voor- of achteruit kon.

Omdat de stroom was uitgevallen deden ook de verlichting, airco en intercom het niet. Personeel liep door de trein om de reizigers te informeren en raampjes te openen.

Liedjes zingen

Passagiers "rommelden intussen een beetje op hun telefoon," vertelt een reizigster aan RTV Noord. "Er waren ook mensen die samen liedjes zongen."

De trein was gestrand op de spoorbrug over de IJssel. De reizigers moesten uiteindelijk via een loopplank op een evacuatietrein overstappen.

"We proberen altijd eerst of de trein ter plekke gemaakt kan worden," vertelt een NS-woordvoerder. "Dat lukte hier niet. Volgende stap is: kunnen er bussen naartoe? De trein stond midden op een brug boven het water; dat ging dus ook niet."

In zo'n geval roept de NS een evacuatietrein op. Dan kunnen passagiers via een loopplank overstappen. "Dat komt gelukkig niet vaak voor."

Rollator

"Het duurt vaak even voordat we zo'n trein op locatie hebben. Die moet ergens uit het land komen, leeg zijn, en er moet personeel aan boord zijn. En we hebben een team nodig dat reizigers helpt met de oversteek. Zeker voor ouderen en mensen met een rollator of een koffer is het lastig."

Ook reizigster Sacha de Jong ging de plank over. "We schuifelden een beetje achter elkaar aan. Dat ging goed, al was het wel oppassen omdat het zo donker was."

Gisteren kon de NS slechts een kleine trein inzetten om de intercity Den Haag-Leeuwarden (10 wagons lang) te ontruimen. "Daardoor moest dat treintje een aantal keer pendelen."

De defecte trein kwam om 18.30 uur uur stil te staan op de spoorbrug over de IJssel. Om 22.30 uur werd het treinverkeer hervat, nadat de kapotte wagons van het spoor waren gehaald.