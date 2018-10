Filipijns bountyeiland Boracay weer open voor publiek

Niet alleen de Filipijnen kampen met de gevolgen van massatoerisme. Thailand sloot in 2016 al een eilandengroep in de Andamese Zee, waarvan één eiland voorgoed. Het beroemde strand waar de speelfilm The Beach werd opgenomen is sinds juni dit jaar een poosje dicht voor toeristen.

Onverbiddelijk

In het geval van Boracay was de maat voor Duterte vol, toen hij een filmpje op YouTube zag van een afvoerpijp die zwart, vervuild water in zee loosde. "We hebben de parel van ons land verwaarloosd", zei hij toen.

Op de dag dat de toeristen moesten vertrekken, was correspondent Michel Maas op Boracay, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Zo smerig als in de video trof hij het eiland niet aan - de bewuste afvoerpijp was al dichtgeschroefd - maar het was volgens Maas overduidelijk dat het toerisme zijn stempel heeft gedrukt op het kleine eiland van 10 vierkante kilometer.

Sloophamer

"Elk hoekje was volgebouwd", zegt Maas. "Overal stonden hotelletjes en guesthouses. Ook pal aan het strand. Je kon zien dat daar een soort wildgroei was geweest. Het viel mij vooral op hoe gelaten de mensen waren en Duterte gehoorzaamden. Ze zetten meteen de sloophamer in hun restaurantjes."