14 kinderen gewond bij steekpartij in China

Op een kleuterschool in het zuidwesten van China zijn veertien kinderen gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is een vrouw, meldt de Chinese televisiezender CGTN, die zich baseert op informatie van de politie.

De kleuterschool staat in de stad Chongqing. De 39-jarige verdachte ging naar binnen en stak met een keukenmes in op de kinderen. Ze is overmeesterd door leraren en beveiligers en overgedragen aan de politie.

Het is niet bekend hoe de gewonde kinderen eraan toe zijn.

Over de identiteit van de vrouw en haar motief is nog niets gezegd.