Identitair Verzet mag niet demonstreren bij Haagse moskee

De extreemrechtse groep Identitair Verzet mag zondag niet bij de As-Soennah moskee in Den Haag demonstreren. Volgens de rechter staat burgemeester Krikke in haar recht om de demonstratie te verplaatsen naar een andere locatie uit vrees voor ongeregeldheden.

Identitair Verzet had aangekondigd zondagmiddag bij de As-Soennah moskee in de Haagse Schilderswijk actie te voeren. De salafistische moskee is omstreden omdat er radicale preken zouden worden gehouden.

Schilderswijk

Burgemeester Pauline Krikke wilde de demonstranten niet voor de moskee en wees aanvankelijk een alternatieve locatie aan, enkele honderden meters verder. Daar kwam ze van terug nadat verschillende groepen en jongeren uit de Schilderswijk onder meer op sociale media tot verzet tegen de demonstratie hadden opgeroepen.

Volgens de politie is er daardoor een groot risico op gewelddadige confrontaties tussen verschillende groepen. Krikke verplaatste de demonstratie van Identitair Verzet naar de Koekamp, vlak voor het Centraal Station. De actiegroep was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

Door de demonstratie niet in de buurt van de moskee toe te staan, zwicht de burgemeester voor het dreigen met geweld door tegenstanders van Identitair Verzet, stelde de advocaat van de groep gisteren bij de rechter. Hij haalde de Nationale Ombudsman Van Zutphen aan die eerder dit jaar gemeenten en politie opriep om demonstraties volledig en zonder voorbehoud mogelijk te maken.

De rechter vindt echter dat de gemeente genoeg heeft onderbouwd dat er gevreesd moet worden voor ongeregeldheden, als Identitair Verzet bij de moskee gaat demonstreren. Ondanks een massale inzet van de politie zullen ongeregeldheden mogelijk niet beheersbaar zijn.

In augustus 2014 liep in de Schilderswijk een demonstratie van een andere extreemrechtse actiegroep uit op rellen, toen tegenstanders met geweld probeerden de demonstratie tegen te houden.