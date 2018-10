Conditie barakken Huis ter Heide te slecht, militairen slapen in hotel

Honderden militairen overnachten noodgedwongen in een hotel, omdat hun barakken op de thuisbasis in Huis ter Heide in te slechte staat verkeren. Volgens het AD leidt de situatie tot hoge kosten voor Defensie.

In acht van de tien gebouwen van kamp Walaardt Sacré is de hygiëne niet op orde, zijn de kamers in slechte staat of zijn er problemen met de brandveiligheid. Een van de gebouwen moet mogelijk worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Afgekeurde slaapplek

Zo'n tweehonderd militairen werden vorige week op de hoogte gesteld over hun afgekeurde slaapplek. Sindsdien overnachten ze in hotels in Zeist en omgeving; ook op militaire terreinen in Amersfoort en Soesterberg is namelijk geen plek.

"In eerste instantie schrik je, dit is natuurlijk heel vervelend", zegt een betrokken militair tegen het AD. "Als militair wil je aan het einde van de dag graag een eigen plek hebben. Je gaat niet intern om vervolgens 40 kilometer verderop gehuisvest te worden."

Het gaat volgens de krant mogelijk nog maanden of zelfs jaren duren voordat de situatie is opgelost.