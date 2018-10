Europol: 240 misbruikte kinderen door nauwe samenwerking opgespoord

Internationale politiediensten hebben de afgelopen vijf jaar 241 kinderen geïdentificeerd die werden misbruikt. Volgens politieorganisatie Europol zijn dankzij internationale samenwerking ook 94 verdachten aangehouden en vervolgd.

De resultaten zijn geboekt dankzij speciale bijeenkomsten van rechercheurs over kindermisbruik, waarbij ze informatie uitwisselen en vergelijken. De afgelopen twee weken kwamen opnieuw rechercheurs uit Europa en andere werelddelen bij elkaar op het kantoor van Europol in Den Haag. Tijdens deze jaarlijkse actie proberen ze slachtoffers te identificeren en hen zo snel mogelijk uit de handen van kinderpornoproducenten te krijgen.

Steeds meer landen sturen vertegenwoordigers. Vorig jaar waren het er 16, dit jaar al 21. De rechercheurs zitten in één ruimte en vergelijken materiaal dat ze in hun eigen onderzoeken hebben aangetroffen. Ze gebruiken geavanceerde software en maken gebruik van elkaars expertise.

"Het is heel fijn dat je maar vijf stappen hoeft te lopen en iemand je kan vertellen of in een filmpje Braziliaans of Portugees wordt gesproken", zegt Monja van Waerebeek van de Belgische politie.

Haar collega Kimberly Foy van de Amerikaanse dienst Homeland Security onderschrijft het voordeel van korte lijntjes. "Het is makkelijker om naar de andere kant van de kamer te lopen, in plaats van wachten tot je zes of acht uur later een collega in het buitenland kunt bellen."

Chips

De politiemensen proberen verschillende puzzelstukjes bij elkaar te brengen en zo te achterhalen waar het misbruik plaatsvindt en wie het slachtoffer is. Zo was er een zaak waarop een kind te zien was met een Frans armbandje, vertelt de Nederlandse rechercheur Bernd de Jonge.

"Er bleek een Duitse colafles op tafel te staan, maar een Duitse collega zei: er ligt een Nederlandse zak chips op tafel. Ik dacht dat ik ook een pakje kaas zag. Toen zag een Belgische collega weer dat het uit een Belgische supermarkt kwam." Het misbruik bleek zich uiteindelijk ook in België af te spelen.

Bellingcat

Europol vraagt inmiddels ook het publiek om mee te helpen. Op de site van de politieorganisatie staan stukjes uit foto's, vaak van voorwerpen die op de achtergrond te zien zijn. Die hebben tot nu toe 22.000 tips opgeleverd.

Volgens Wil van Gemert, adjunct-directeur van Europol, komt hulp soms ook uit onverwachte hoek. "Onderzoekscollectief Bellingcat heeft ook een aantal foto's 'geadopteerd' en de eigen 'gemeenschap' gevraagd die te identificeren. Dat is ook gelukt. Zij gebruiken databases die wij soms niet eens kennen."