Wekdienst 26/10: laatste dag MC Slotervaart en Filipijnse trekpleister weer open

En dan nog even dit:

Bij een veiling in New York is een schilderij dat is gemaakt door een algoritme verkocht voor ruim 375.000 euro. Vooraf was de waarde geschat op 9000 euro. Kunstenaar Pierre Fautrel 'maakte' het schilderij door 15.000 klassieke portretten in te voeren in een softwareprogramma. Toen het programma had geleerd hoe zelf de portretten te maken, creëerde het een serie van elf portretten, door Fautrel de Belamy-familie genoemd.

En zo ziet het doek eruit: