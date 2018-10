Man en vrouw komen om na val in Yosemite National Park

In het Yosemite National Park in de VS zijn een man en een vrouw om het leven gekomen toen ze van een populair uitzichtpunt vielen. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ook is over hun identiteit niets bekend.

Een toerist vond de lichamen van de twee en waarschuwde daarop de parkwachters. Die zijn bezig met het bergen van de lichamen.

De slachtoffers zijn vermoedelijk gevallen van het iconische uitzichtpunt Taft Point. Op een groot deel van de route naar dat uitzichtpunt is geen hekwerk aanwezig.

Huwelijksaanzoek

Taft Point is ook bekend van een huwelijksaanzoek begin deze maand. Een fotograaf legde toen vanaf die plek toevallig een aanzoek vast en zocht de twee mensen. Voor zover bekend zijn zij nog niet gevonden.

Dit jaar zijn al meer dan tien mensen om het leven gekomen in Yosemite National Park, zowel door natuurlijk overlijden als door ongelukken. Vorige maand viel een Israëlische tiener tientallen meters naar beneden toen hij naar een 180 meter hoge waterval liep. De autoriteiten gaan uit van een ongeluk.