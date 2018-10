Wereldreis met kinderen steeds populairder, maar hoe zit het met school?

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om met hun kinderen op wereldreis te gaan. Via de Wereldschool, een instituut voor Nederlands onderwijs in het buitenland, zijn er op dit moment zo'n duizend kinderen die onderwijs op afstand volgen. Dat aantal steeg de afgelopen jaren met zo'n 10 procent per jaar.

De meeste kinderen die op wereldreis zijn, zitten in de leeftijdscategorie van het basisonderwijs. "Dat is iets makkelijker te realiseren, omdat je dan niet tien verschillende vakken hebt", zegt Bianca Maaskant van de Wereldschool. Volgens haar is het te vergelijken met een vorm van thuisonderwijs. "Als ouder bied je het onderwijs dan aan."

Het is vaak de keuze van ouders om een lange reis te gaan maken. En dat betekent een grote verandering voor de kinderen: