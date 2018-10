Politie VS zoekt in Florida naar sporen afzender bompakketten

Zeker een paar van de bompakketten die de afgelopen dagen in de VS zijn bezorgd bij critici van president Trump, zijn verstuurd vanuit Florida. Dat hebben onderzoekers bekendgemaakt. De politie gaat ervan uit dat mogelijk alle pakketten per post zijn verstuurd.

De pakketten zijn inmiddels overgebracht naar een kantoor van de FBI in Quantico, waar ze uitgebreid zullen worden onderzocht. Gekeken wordt of er sprake is van explosieven en of deze op scherp stonden.

Een explosievenexpert zegt tegen The Wall Street Journal dat sporen van de US Postal Service en andere postbedrijven tot de beste aanwijzingen behoren die op pakjes kunnen worden teruggevonden. "Je kunt zien waar en wanneer het pakket op de post is gedaan. Bij dat kantoor kun je de video-opnamen bekijken en het personeel ondervragen."

Ook de tape waarmee de pakketten zijn dichtgeplakt zou onderzoekers kunnen helpen, omdat er dan vaak vingerafdrukken worden gevonden.