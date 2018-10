Man (64) die in auto in Rotterdam werd beschoten is overleden

Een 64-jarige man die vorige week gewond raakte bij een schietincident in Rotterdam, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De man werd in de Willem Ruyslaan in de wijk Kralingen van dichtbij onder vuur genomen toen hij in zijn auto zat. Hij werd door meerdere kogels getroffen. De man was een bekende van de politie.

De dader vluchtte op een scooter maar ging daarmee onderuit. Daarna ging hij er rennend vandoor. Hij is nog altijd spoorloos.

De politie vermoedt dat er sprake is van een afrekening in het criminele circuit en vraagt getuigen zich te melden.

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma voor de regio, heeft beelden van de vermoedelijke dader, die onderuitgaat met zijn scooter.