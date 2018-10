ECB-president tegen Italië: 'Matig de toon'

Volgens Draghi blijkt uit onderzoek van de ECB dat inmiddels ook de rente bij de bank voor Italiaanse bedrijven en burgers oploopt. Dat betekent dat die minder zullen investeren of geld lenen voor een hypotheek.

"Het betekent dat bedrijven en burgers meer moeten betalen, en dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor de kredietverlening en de economische groei."

Niet te laat

Volgens Draghi is het niet te laat voor de Italiaanse regering om het tij te keren. "Matig de toon en stel de grondwettelijke basis van de euro niet op de proef. En zorg dat de rente omlaag gaat. Zorg

voor beleid dat de rente omlaag brengt."

De kans dat de Italiaanse premier Conte de aanbevelingen van zijn landgenoot ter harte neemt is niet erg groot. De populistische regering van Italië is ervan overtuigd dat de extra uitgaven nodig zijn om de economische groei te stimuleren en de ouderen en armen in Italië te steunen.

Italië is van plan om volgend jaar 37 miljard euro extra uit te geven, onder meer voor het invoeren van een bijstandsuitkering en de verlaging van de pensioenleeftijd. Het begrotingstekort loopt daarmee veel verder op dan volgens de Europese afspraken is toegestaan.