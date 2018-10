Man in hoger beroep tegen straf voor beschieten student Groningen

De Groninger die is veroordeeld omdat hij een willekeurige passant op straat neerschoot, gaat in hoger beroep. De 21-jarige man kreeg tien jaar cel en tbs, maar vindt dat hij daarmee te zwaar wordt gestraft.

Azim A. en twee vrienden hielden de fietser ruim een jaar geleden op straat tegen. A. schoot op de student en daarna nog eens vier keer toen die probeerde weg te fietsen. Het slachtoffer, ook een man van 21, werd drie keer geraakt. Hij is blijvend verlamd en zit in een rolstoel.

Twee van de vrienden die bij A. waren, kregen drie maanden cel en een taakstraf. Ze hielpen de verdachte na de schietpartij uit handen van de politie te blijven.

De rechter veroordeelde de schutter voor poging tot doodslag. De advocaat van de man vond niet dat tbs met dwangverpleging kon worden opgelegd. Daar waren geen geschikte psychiatrische rapporten voor, doordat A. niet heeft meegewerkt met onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank oordeelde anders en legde toch tbs op.

Het Openbaar Ministerie eiste in eerste aanleg twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De officier van justitie gaat ervan uit dat A. planmatig handelde en dat er daarom sprake is van poging tot moord. Of het OM ook tegen de straf van tien jaar in beroep gaat, is nog niet bekend, schrijft RTV Noord.

De beschieting zorgde voor grote beroering, ook buiten Groningen. In Zeeland werd een inzamelingsactie gehouden voor het slachtoffer, die afgelopen maandag 10.000 euro heeft opgebracht.