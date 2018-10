'FIOD arresteert eerder veroordeelde ex-topman Easy Life'

De FIOD heeft een 44-jarige man opgepakt voor grootschalige faillissementsfraude. Om wie het gaat wil de opsporingsdienst niet zeggen, maar het lijkt te gaan om de oud-topman van het frauduleuze beleggingsfonds Easy Life, John W.

Bronnen rond het onderzoek melden dat aan De Telegraaf. In de toelichting op de arrestatie zegt de FIOD zelf wel dat de opgepakte man een oud-topman was van een investeringsfonds dat belegde in levensverzekeringen, en dat ze beiden in 2008 failliet verklaard zijn. Beleggers gingen voor tientallen miljoenen euro's het schip in. Die feiten komen overeen met de zaak rond Easy Life.

Eerder was John W. al tot 4,5 jaar cel veroordeeld vanwege die fraude. Dat hij nu opnieuw is opgepakt, heeft te maken met de afhandeling van het faillissement van Easy Life.

Mercedes en Porsche

De curatoren die daarvoor destijds zijn aangesteld, kunnen een groot deel van het geld dat ooit door gedupeerde beleggers in het fonds is ingelegd, niet terugvinden. Ze tipten de opsporingsdienst, die vermoedt dat de topman het geld in zijn eigen zak heeft gestoken en nu alsnog een luxe leven leidt.

En dat vermoeden is niet onredelijk, lijkt het. Gister doorzocht de FIOD drie woningen in Den Haag en een in Vlaardingen. Daarbij trof de dienst vijf auto's aan: onder andere de luxe Mercedes AMG GT C, een Porsche 911 Targa 4 GTS en een Nissan GTR.

De auto's zijn in beslag genomen, net als een aantal dure horloges, bitcoinwallets, 66.000 euro cash en de administratie.