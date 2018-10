Amerikaan op spinnenjacht steekt huis van ouders in brand

In Fresno in de Amerikaanse staat Californië heeft een man de woning van zijn ouders in brand gestoken. De man probeerde met een gasbrander spinnen in het huis te doden, schrijft ABC News.

Volgens de lokale brandweer paste de man op het huis van zijn ouders, toen hij op dinsdagavond met vuur spinnen in de woning wilde doden. Het interieur vatte vlam, en het vuur verspreidde zich zo snel dat een deel van de woning uiteindelijk in brand stond.

De Amerikaan wist uit de woning te ontsnappen, en belde zelf de brandweer. "Het was een foute beslissing om vuur in plaats van bestrijdingsmiddelen te gebruiken om de spinnen te doden", zegt brandweercommandant Lee Wilding tegen ABC News. "Het vuur begon tussen de muren van het huis, maar algauw verspreidde het naar zolder waar de brand zich uit kon breiden."

Volgens de brandweercommandant zijn meer dan 29 brandweerlieden en twee wagens voor de brand ingezet. Na ongeveer vijf minuten was het vuur gedoofd. De brand verwoestte een deel van de woning, de man die de brand had veroorzaakt raakte niet gewond.