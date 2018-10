Google blaast campus Berlijn af na 'Google fuck off'-protesten

De actievoerders vieren de beslissing van Google als een overwinning. Ook in het Berlijnse stadhuis zijn ze blij met deze oplossing. Maar vanuit de oppositie klinken hele andere geluiden.

Een fataal signaal voor ondernemers die zich in Berlijn of in Kreuzberg willen vestigen, noemt leider van de liberale FDP Sebastian Czaja het in de Berliner Zeitung. "Kom hier vooral niet heen, dat is wat is wat de boodschap is." Ook de CDU noemt het een tegenslag voor Berlijn als aantrekkelijke stad voor start-ups. "Het imago van de stad is hierdoor flink beschadigd."