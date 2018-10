Drie jaar cel voor man die probeerde agente te wurgen

Joeri B. uit Bunschoten is veroordeeld tot drie jaar cel, omdat hij in maart een agente probeerde te wurgen in Amersfoort. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat B. vijftien seconden lang haar keel dichtkneep. Van de celstraf is een jaar voorwaardelijk.

De agente kwam uiteindelijk los door eigen handelen en dankzij de hulp van collega's. Maar niet doordat de verdachte (22) haar losliet. Daarom beschouwt de rechtbank het als een poging om de agente van het leven te beroven: poging tot doodslag.

De Bunschoter was vrijdag 9 maart 's nachts met een groep jongeren uit zijn woonplaats op pad in Amersfoort. Toen agenten hen aanspraken op een vernielde ruit, ontstond een heftige vechtpartij tussen agenten en de jongeren.

Nachtmerries

B. greep tijdens die worsteling de agente bij haar keel. Zij liep verwondingen aan haar gezicht op en een zware hersenschudding. Ook drie andere agenten raakten gewond. Onder meer doordat de verdachte een fiets naar hen gooide.

De agente verklaarde tijdens een eerdere zitting dat het incident grote impact heeft gehad. "De doodsangsten beleef ik keer op keer opnieuw in mijn nachtmerries." Haar collega's vreesden op het moment van de vechtpartij zelfs dat ze het niet na zou kunnen vertellen.

Collega's van de agente maakten met een bodycam opnames van het gevecht. Ook omstanders maakten beelden. Die werden later via de website Dumpert gedeeld. De beelden werden ook getoond in de rechtbank.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het ging om geweld tegen agenten. Ook speelt mee dat de 22-jarige B. al een strafblad had, schrijft RTV Utrecht.