Nederlander op Saudische top: 'Beter om hier discussie aan te gaan'

"Vorig jaar zag je het ene gigaproject na het andere. Dat zie je dit jaar niet. Het is meer down to earth, het gaat meer over projecten die ook gewoon geld opleveren", zegt Widdershoven.

Wel zijn er deals aangekondigd ter waarde van 65 miljard dollar, onder meer met Japanse autobedrijven. "In 2017 was Amerika veel meer leidend op de conferentie, de rest liep er maar bij. Nu hebben veel bestuurders van grote Amerikaanse bedrijven afgezegd en is er meer aandacht aan de Europeanen en Aziaten die er wel zijn."

Wandelgangen

Het onderwerp Khashoggi komt op het podium bij het congres nauwelijks aan bod, al zijn er enkelen die er iets over zeggen. Onder anderen de Saudische zakenvrouw Lubna Olayan zei kort dat de moord niet past bij de Saudische cultuur en dat ze erop rekent dat de waarheid boven tafel komt.

Volgens Widdershoven wordt er in de wandelgangen des te meer over gesproken. "Elke Saudi spreekt je erop aan. En elke Saudi vindt het erg. Het is een onderwerp waar iedereen het over heeft."

Business, geen politiek

Veel Nederlanders zijn er niet op het congres, al heeft Widdershoven er wel een aantal gesproken die momenteel in het land werken. Onder meer Philips, FrieslandCampina, Shell en Strukton zijn er actief.

Uit een belronde blijkt dat de Nederlandse bedrijven geen maatregelen nemen na de ophef over de moord op Khashoggi. "We leven mee met zijn familie", zegt een woordvoerder van FrieslandCampina bijvoorbeeld. "We volgen de ontwikkelingen, maar we zijn er voor business, niet voor politiek."

Verfproducent AkzoNobel heeft in het land een locatie waar 150 mensen werken. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten", aldus een woordvoerder.

Bedrijven lijken voorlopig even geen grote deals te sluiten in het land. Twee handelsreizen naar het land, die zouden plaatsvinden in november en december, zijn uitgesteld. "Die zijn nu niet opportuun", aldus werkgeversorganisatie VNO-NCW. Mogelijk worden de handelsreizen volgend jaar alsnog gemaakt.