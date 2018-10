Tbs voor vrouw die politiechef Akerboom stalkte met ruim 2500 mails

Een 46-jarige vrouw uit Gouda krijgt tbs met dwangverpleging opgelegd, omdat ze politiebaas Erik Akerboom en zijn vrouw heeft gestalkt.

De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat zij vorig jaar zeker 2500 mails naar hen verstuurde. Het echtpaar kreeg er soms 50 per dag. In de mails bedreigt zij het tweetal.

Zo mailde ze: "Kom niet meer in mijn buurt Erik, want ik breek jou echt door." Ook schreef ze: "Nee, ik geef je geen dag extra meer. Kan ik je doden of gewoon wachten net als je voorganger?"

De verdachte, Ruby-Ann B., ontkende tijdens de zitting twee weken geleden dat zij achter de mails zit. In een warrig betoog beschuldigde ze de korpschef van de Nationale Politie ervan dat hij de dreigmails aan zichzelf had gestuurd.

Ontoerekeningsvatbaar

De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie eens dat de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ze wordt ontslagen van rechtsvervolging, schrijft Omroep West.

Wel krijgt ze - zoals de aanklager had geƫist - tbs met dwangverpleging voor maximaal vier jaar. De vrouw weigerde met psychiaters te praten.

Het Pieter Baan Centrum heeft haar wel geobserveerd en geconcludeerd dat de vrouw lijdt aan schizofrenie en autistische stoornissen.