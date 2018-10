Huilend en live op tv: Zuid-Afrika in ban van verkrachtingszaak

De uit Nigeria afkomstige preker is een grote bekendheid in het land. Met zijn wekelijkse tv-show Just as I am op zijn eigen televisiezender, waarin hij met een karakteristiek zware stem zijn liefde voor het geloof verkondigt, verwierf Omotoso een trouwe schare fans.

Veel van die aanhangers kunnen nu maar moeilijk geloven dat hun held van zijn voetstuk is gevallen, merkt onderzoeksjournalist Evelyn Groenink, die in hoofdstad Pretoria woont. "Aanbidding speelt een belangrijke rol in Omotoso's kerk. Hij bood veel jonge, arme meisjes hoop. Dat is lastig los te laten."

'Slachtoffers zijn acteurs'

Het mediacircus wordt vergroot doordat allerlei beroemdheden en politici zich met de zaak bemoeien. "Zangeressen, de kleindochter van Nelson Mandela, de vrouwenbond van regeringspartij ANC: ze wonen allemaal de zaak bij om te laten zien dat ze aan 'goede' kant van het verhaal staan", vertelt Groenink. Ook minister Dlamini van Vrouwenzaak verscheen in de publieksbanken.

Tijdens de zittingen klinkt er vanaf die banken gejoel richting de sprekers en barstten aanwezigen in tranen uit. Omotoso's vrouw daarentegen lacht om de slachtoffers.