'Tenzij afzender bommen bijzonder slim is, zullen ze hem vinden'

Voor de derde keer dit jaar zijn de Verenigde Staten opgeschrikt door een serie bompakketten. De afgelopen dagen kregen uitgesproken tegenstanders van president Trump explosieve post. De bommen gingen niet af en niemand raakte gewond.

De opsporingsdiensten zijn onder leiding van de FBI druk bezig om de afzender(s) te achterhalen. De recente ervaring leert dat dit binnen enkele dagen resultaat kan opleveren.

Wartaal

Afgelopen maart werd een 43-jarige Amerikaan aangehouden binnen iets meer dan een etmaal nadat verdachte pakketten waren afgeleverd bij militaire bases, de CIA en de FBI. Thanh Cong Phan werd achterhaald door de briefjes die hij in de pakketten zou hebben gestopt. Ze stonden vol wartaal en leken op brieven die hij eerder aan het leger had gestuurd.

Maar dat was niet het enige. De FBI herleidde een pakket naar een postagentschap in de buurt van Seattle. Op bewakingsbeelden was Phan duidelijk te zien, stelt het Openbaar Ministerie in de aanklacht.

Na psychiatrisch onderzoek bleek de man te lijden aan schizofrenie. Hij stuurde in totaal achttien pakketten met daarin een flesje met kruit en een lont. Geen enkele bom ontplofte en niemand raakte gewond.

Pruik en handschoenen

Eerder die maand ging dat in Austin even anders. In de Texaanse hoofdstad ontploften in een paar weken verschillende bompakketten op straat. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten vier mensen gewond.

De dader was de 23-jarige Mark Anthony Conditt. Ook in dit geval waren bewakingsbeelden doorslaggevend in het opsporen van de bommenlegger.

Conditt ging na zijn 'straatbommen' namelijk over tot postexplosieven. Met een blonde pruik op en roze werkhandschoenen aan leverde hij twee van zijn bompakketten in op een FedEx-kantoor bij Austin. Die handschoenen bleken alleen bij bouwmarkt Home Depot te koop. Nadat rechercheurs uren aan beeldmateriaal uit de filialen in de buurt hadden doorgespit, was er een match.