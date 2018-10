Saudi-Arabië doet goede zaken ondanks zaak-Khashoggi

Hoewel er vanwege de gewelddadige dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi veel afzeggingen waren voor de jaarlijkse investeringsbijeenkomst in Riyad, heeft Saudi-Arabië er naar eigen zeggen toch goede zaken gedaan. Er zijn meer dan 25 deals gesloten voor een totale waarde van 65 miljard dollar, zei de minister voor Oliezaken op de Saudische nieuwszender Ekhbariya.

Hij noemde met name China, Rusland en Japan als landen die veel geld steken in projecten in Saudi-Arabië. Zo zullen volgens de minister verschillende Japanse autobedrijven vestigingen in zijn land bouwen. Ook de ontwikkeling van het toerisme krijgt een flinke impuls, zei hij.

Boycot

Kroonprins Mohammed bin Salman maakte gisteren zijn opwachting bij de investeringsbeurs, die dit jaar werd overschaduwd door de dood van Khashoggi, op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul. Veel zakenlieden en politici boycotten de Future Investment Initiative. Al snel na de eerste berichten over de dood van Khashoggi lieten landen weten dat ze voorlopig geen zaken doen met Saudi-Arabië, zéker niet op het gebied van wapenleveranties.

De kroonprins ging in een interview tijdens de beurs kort in op de zaak-Khashoggi. Hij noemde de gewelddadige dood een pijnlijke kwestie voor alle Saudiërs. Hij had het over "een gruwelijke misdaad die niet valt te rechtvaardigen".