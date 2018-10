Aandelenbeurzen in duikvlucht

Onzekerheid en onrust in de wereld houdt de beurzen stevig in de greep. Beleggers houden het even voor gezien en doen aandelen van de hand. Wall Street ging woensdag hard onderuit en in het kielzog daalden ook de koersen op de Aziatische beurzen.

De belangrijkste reden voor de omslag in het beurssentiment is teruglopende groei en de toenemende spanningen in de wereld rond handel, dat zich vertaalt in tegenvallende kwartaalcijfers van bedrijven.

Vooral technologiebedrijven rond de platformeconomie zijn de gebeten hond. Geopolitiek zijn er te veel spanningen, van China tot Italië, van Iran en Saudi-Arabië tot Rusland. De bombrieventerreur in de VS zet de boel nog eens extra op scherp.

Winst verspeeld

Wall Street sloot dieprood. De toonaangevende Dow Jones verloor 2,5 procent, technologiebeurs Nasdaq maar liefst 4,4 procent, het stevigste verlies in meer dan 7 jaar. De Dow Jones heeft de hele jaarwinst inmiddels verspeeld. Drie weken geleden piekte de beurs nog op 26.951 en is sindsdien meer dan 8 procent kwijt.

In het spoor van Wall Street gingen ook de koersen in Azië stevig omlaag. De Japanse Nikkei-index raakt bijna 4 procent kwijt, de Hang Seng van de beurs in Hongkong verliest twee procent.

Koortshoogte

De beurzen in Europa kregen dinsdag en woensdag al flinke tikken en openen vandaag in het spoor van Wall Street weer lager. De verliezen lopen vooralsnog uiteen van een paar tienden van een procent tot meer dan 1,5 procent. De AEX speelt met de 500-puntengrens en voor dat niveau moeten we terug naar februari 2017.

Er is geen sprake van paniek, maar de handel is druk en nerveus. De VIX, de nervositeitsmeter die de bewegelijkheid meet in de Amerikaanse optiehandel, steeg met 22 procent en staat bijna op koortshoogte.

Koersdalingen worden ook in de hand gewerkt door indexbeleggers en de automatische stop-loss-orders. Als koersen onder bepaalde koersniveaus zakken worden aandelen verkocht, wat verdere daling versterkt.