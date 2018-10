Palenbouwer Sif bouwt mee aan windmolenpark Borssele

De Nederlandse stalenbuizenfabrikant Sif uit Roermond gaat samen met een Duitse partner de fundering voor het windmolenpark Borssele 1+2 maken. Deze zogenoemde monopiles of funderingspalen worden in Limburg gemaakt en geassembleerd op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.

Sif maakt de helft van de funderingen voor 94 windturbines van 8 megawatt, die een miljoen huishoudens van elektriciteit gaan voorzien. Eerder werd al bekend dat het Rotterdamse Van Oord de kabels voor het windmolenpark gaat leggen.

Gereed in 2020

Borssele 1+2 is het eerste in een serie grote windmolenparken op de Noordzee die het kabinet heeft aanbesteed. Het windmolenpark wordt gebouwd door het Deense Orsted en moet in 2020 gereed zijn. Borssele 1+2 komt 23 kilometer voor de kust van Westkapelle te liggen.

Sif ging in 2016 voor 14 euro per aandeel naar de beurs. De koers bereikte in maart 2017 een piek van 25 euro. Het aandeel sloot woensdag op 14,02 euro.