Baasje gezocht van kitten die met koerier half Nederland zag

Gezocht: het baasje van een vier maanden oud Cypers katertje. Waar de eigenaar van de gestreepte kitten woont? Geen idee.

Het diertje is namelijk gisteren ergens tijdens de ruim 700 kilometer lange rit van een koerier in de auto geklommen. De automobilist heeft de provincies Noord-Holland Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant aangedaan.

Dierenartsenpraktijk De Meierij in Schijndel heeft zich het lot van het beestje aangetrokken en zoekt via Facebook naar de eigenaar. Omdat het katertje niet gechipt is, is er geen enkele hint, schrijft RTV Drenthe.