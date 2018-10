'Ledlamp leidt tot storingen wifi, radio en tv'

Sommige ledlampen kunnen draadloze verbindingen in huis verstoren, meldt De Telegraaf. De energiezuinige led-verlichting kan volgens het Agentschap Telecom leiden tot problemen met de radio, televisie, telefoon of wifi.

De toezichthouder begint een onderzoek onder vijftig leveranciers. Als blijkt dat bepaalde types ledlampen tot grote verstoringen leiden, kan het agentschap in het uiterste geval de volledige collectie van de markt halen.

Signify, de tak van Philips die lampen produceert, zegt in de krant dat verbindingsproblemen te voorkomen zijn door alleen ledlampen en fittingen te kopen met een keurmerk. Die producten voldoen aan de wettelijke normen.

'Let op fitting en bedradingen'

Ook het Agentschap Telecom adviseert om "goede spullen te kopen". "Kijk niet alleen naar de led. Let op de hele installatie, van fitting tot bedradingen." De verlichting laten aanleggen door professionele installateurs kan ook helpen, zegt de toezichthouder.

Het agentschap gaat in gesprek met verkopers van de ledlampen. Als zij weigeren hun producten te verbeteren, dan kan de waakhond ingrijpen. "We weten dat er nog steeds verlichting op de markt is die niet goed is", zegt het agentschap in De Telegraaf.

De afgelopen jaren worden in Nederland steeds meer ledlampen verkocht. In augustus meldde voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nog dat ledlampen 75 procent minder stroom verbruiken dan halogeenlampen en 85 procent minder dan gloeilampen. Toch hangen die laatste twee types nog steeds in de meeste huishoudens.