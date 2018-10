Energie besparen doen we vooral voor de portemonnee, niet voor het milieu

Wasmachine

Wat als je morgen die ene trui aan wilt, maar hij ligt in de wasmand? Draai je dan een half wasje of wacht je tot je genoeg was hebt verzameld voor een volle lading en doe je een andere trui aan?

Volgens Milieu Centraal kost het draaien van een wasje gemiddeld vier procent van wat een huishouden in totaal aan elektriciteit verbruikt. Wanneer je twee keer per week een volle trommel wast in plaats van vier keer een halfvolle trommel, kun je tussen de tien en dertig euro per jaar besparen, berekende de Consumentenbond. Als alle huishoudens in Nederland dit zouden doen, zou het de jaaropbrengst van een windmolen schelen.

Ook de temperatuur is van invloed. Hoe lager de temperatuur, hoe lager het energieverbruik van je wasmachine. Een wasje op zestig graden kost bijna twee keer zoveel als een wasje op veertig graden.