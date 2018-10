'Koper voor MC IJsselmeerziekenhuizen', patiëntenstop MC Slotervaart

In Lelystad was vanavond een extra raadsvergadering over de situatie van het MC Zuiderzee, de grootste locatie van MC IJsselmeerziekenhuizen. Burgemeester Adema zei daar dat een faillissement begin volgende week niet uit te sluiten is.

Ze zei ook dat ze "er alles aan wil doen" om ervoor te zorgen dat er een ziekenhuis in Lelystad blijft. "Er is één probleem: daar gaat de gemeente of de provincie niet over. De zorgverzekeraars spelen hierin de hoofdrol."