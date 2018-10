Metrostation Rotterdam nog 2,5 week dicht na asbestvondst

Metrostation Stadhuis in Rotterdam blijft nog tweeënhalve week dicht. Mogelijk gaan de metro's tussen Rotterdam Centraal en Beurs wel eerder rijden, maar dan stoppen ze niet bij de halte Stadhuis.

Dat heeft het Rotterdamse vervoersbedrijf RET laten weten. "De periode is nodig omdat er allerlei wettelijke regels gelden bij het saneren van asbest", zegt een woordvoerder bij RTV Rijnmond. "Bij overleg met een gespecialiseerd bedrijf bleek dat het zeker zo lang gaat duren om het perron weer open te krijgen."

Geen gevaar voor reizigers

Bij sloopwerkzaamheden werd gisteren asbest aangetroffen in metrostation Stadhuis. De RET ontruimde het station en legde het metroverkeer rond het station stil. Volgens RET-directeur Unck is er geen gevaar geweest voor reizigers en medewerkers. De vezels zaten vast in platen en zijn niet in de lucht terechtgekomen. Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk voor de volksgezondheid bij inademing.