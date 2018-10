Vlissingen is negatief commentaar van mariniers beu

Vlissingen is de stroom aan negatieve geluiden rond de verhuizing van de marinierskazerne beu en klaagt over 'imagoschade'. Gisteren bleek uit onderzoek dat 68 procent van de mariniers vertrekt als hun kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen.

"Geroeptoeter", reageert wethouder Albert Vader bij Omroep Zeeland. "Mariniers en vakbonden beamen dat het niet om Vlissingen gaat, en dat ze ook zouden protesteren als ze naar een andere plek in Nederland zouden moeten verhuizen."

Niet fair

De voorgenomen verhuizing leidt al langer tot onrust. Mariniers willen hun sociale netwerk niet kwijt, vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis in Zeeland nooit meer kunnen verkopen.

Maar wethouder Vader koppelt het negatieve oordeel over zijn stad los van de onvrede die volgens hem bij alle onderdelen van defensie heerst. "De onvrede toespitsen op Vlissingen is niet fair", aldus Vader. Hij spreekt over "onverdiende imagoschade".

Miljoenen euro's

De verhuizing van de marinierskazerne staat voor 2022 gepland. Eerder dit jaar leek de verhuizing onzeker omdat sprake is van een uitstroom van mariniers die geen zin hebben om in Vlissingen te gaan werken. Maar staatssecretaris Visser van Defensie vreest dat het afblazen van de verhuizing miljoenen euro's kost.

Vlissingen en Zeeland zouden kosten die ze al hebben gemaakt voor de komst van de kazerne op Defensie willen verhalen. Ook drie partijen waarmee wordt gesproken over de bouw van de kazerne zouden gecompenseerd moeten worden voor de gemaakte kosten.