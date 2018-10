Waarschuwing voor oude munitie in uiterwaarden door laag water

Door de lage waterstand komt in de uiterwaarden van de grote rivieren op steeds meer plaatsen munitie uit de Tweede Wereldoorlog bloot te liggen , waarschuwt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Een woordvoerder zegt dat iedereen extra alert moet zijn: "Want je weet nooit wat je naar boven haalt."

De EOD komt met de waarschuwing nadat twee vissers uit Wilp in een zijtak van de IJssel negen verdachte projectielen aantroffen. De roestige stukken ijzer lagen in de blubber van een drooggevallen uiterwaard. Het bleek te gaan om om zogenoemde rookgranaten van Britse makelij.

Klein kaliber munitie

Volgens Bart van Empel van de EOD is dat geen incident. Als gevolg van de aanhoudende droogte en de extreem lage waterstanden komt op dit moment allerlei onontploft oorlogstuig letterlijk boven water. "Daarbij gaat het onder meer om geschutsmunitie, handgranaten en klein kaliber munitie", zegt hij bij RTV Oost.

Risicolocaties en magneetvissers

Van Empel noemt een aantal risicolocaties: "Dan heb je het vooral over de bekende plekken waar in de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten is."

Hij waarschuwt vooral magneetvissers om extra alert te zijn. Die vissers gooien een lijn uit, voorzien van magneet, in de hoop dat er ijzeren voorwerpen aan blijven plakken zoals oude munten. "Juist vanwege de lage waterstand kunnen die magneetvissers momenteel extra ver het water in. Maar dat is zeer gevaarlijk. Want je weet nooit wat je naar boven haalt. Dat kan ook een handgranaat zijn die op scherp staat."

Extra gevoelig

Van Empel benadrukt dat het explosierisico van de meer dan 70 jaar oude munitie levensgroot is omdat de behuizing van de munitie vaak is aangetast. In alle gevallen geldt dus; niet aanraken, niet slepen. "We leven in het tijdperk van smartphones. Maak er een foto van en laat die aan de experts van de politie zien. Indien nodig seinen zij vervolgens ons in."