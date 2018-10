Ingehuurd personeel weg uit IJsselmeerziekenhuizen

Uitzendbureaus en detacheerders hebben hun verpleegkundigen teruggetrokken uit de IJsselmeerziekenhuizen. Dat schrijft Omroep Flevoland.

Het gaat om minstens twee bedrijven die hun personeel sinds vandaag niet meer inzetten. Een woordvoerder van de MC IJsselmeerziekenhuizen wil hier nog niet op reageren.

Gisteren werd bekend dat de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk en het MC Slotervaart in Amsterdam uitstel van betaling hebben aangevraagd. De spoedeisende hulp van MC Zuiderzee in Lelystad blijft wel open.

Failliet

Zorgverzekeraars hebben geen vertrouwen meer in de ziekenhuizen en willen geen noodkrediet meer te verstrekken. "Een faillissement is mogelijk onafwendbaar", zegt de MC Groep in een persverklaring.

Door de zware financiƫle problemen bij de MC Groep bestaat er bij de bureaus onvoldoende vertrouwen dat ze geld krijgen voor het uitgeleende of gedetacheerde personeel. Bovendien zijn er nog openstaande rekeningen.

Door deze stap vallen per direct IC-verpleegkundigen weg, net als verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Daarnaast worden meerdere losse diensten die voor uitzendkrachten stonden ingepland, niet ingevuld.

De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk hebben de afgelopen tien jaar van diverse partijen miljoenen euro's steun ontvangen.

Overname

Tien jaar geleden waren er ook al grote financiƫle problemen; toen werden de ziekenhuizen overgenomen door zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer en hun MC Groep.

Zij probeerden van de ziekenhuizen een succes te maken, maar stelden als voorwaarde dat de overheid zou helpen om de schuldenlast van de IJsselmeerziekenhuizen te verlichten.