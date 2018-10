NASA: probleem met ruimtetelescoop Hubble lijkt opgelost

Ingenieurs van NASA zijn erachter hoe ze de Hubble ruimtetelescoop weer operationeel kunnen krijgen. De telescoop is sinds 5 oktober buiten bedrijf vanwege een technisch mankement.

De Hubble had een probleem met een van zijn gyroscopen. Dat zijn apparaten die de bewegingen van de ruimtetelescoop meten. Ze zijn essentieel om het instrument op hemellichamen te richten. De Hubble heeft zes van die gyroscopen, maar die werken niet meer allemaal. Nadat er op 5 oktober opnieuw een was uitgevallen, werkten er nog maar twee en werd de telescoop in de veilige modus gezet.

De Hubble heeft minimaal drie gyroscopen nodig om in in bedrijf te blijven. Er was nog wel een backup-gyroscoop, maar die vertoonde ook een probleem.

De backup-gyroscoop had 7,5 jaar uitgestaan en stuurde bij het opstarten verkeerde informatie naar de missieleiding. Opnieuw aan- en uitzetten hielp niet. Pas toen NASA de gyroscoop in verschillende standen zette en tegelijkertijd de telescoop in tegengestelde richtingen draaide, was het probleem opgelost.