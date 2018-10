Voormalige poptempel Tivoli wordt hotel met restaurant

De oude poptempel Tivoli in Utrecht gaat plaats bieden aan onder meer een restaurant en een boetiekhotel. Verder komen er een koffiebranderij, bierbrouwerij en bakkerij in. Het podium in de Grote Zaal wordt gebruikt voor culturele organisaties.

Dat heeft de gemeente Utrecht, eigenaar van het pand, bekendgemaakt. Utrecht had een procedure uitgeschreven waarbij belangstellenden plannen konden indienen voor het pand. Dertien partijen deden dat.

Vier Utrechtse ondernemers, die samenwerken onder de naam 4U, hebben de inschrijving gewonnen. Naar verwachting gaat het vernieuwde complex eind 2020 open voor publiek.

Kyteman

Tot 2014 zat in het oude klooster aan de Oudegracht een popzaal waar internationaal bekende artiesten optraden. De uitbater trok eruit toen het nieuwe muziekcentrum TivoliVredenburg werd geopend.

Daarna fungeerde Tivoli een aantal jaren als Kytopia: de thuisbasis van hiphopper Kyteman met studio's en werkplekken voor andere artiesten. De laatste tijd werd een deel van het pand gebruikt door kinderopvang, schrijft RTV Utrecht.