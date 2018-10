Ontvoerde Japanse journalist na drie jaar vrij, 'Ik ben veilig, dank jullie wel'

Een Japanse journalist die 3 jaar geleden in Syrië gevangen werd genomen door een jihadistische organisatie, is vrijgelaten. In een video laat hij weten dat het goed met hem gaat.

"Mijn naam is Jumpei Yasuda, een Japanse journalist. Ik ben 40 maanden vastgehouden in Syrië, maar nu ben ik in Turkije", zegt een bebaarde Yasuda. "Ik ben veilig, dank jullie wel."

Yasuda is in Turkije inmiddels bezocht door ambassadepersoneel. "We zijn extreem blij dat we hebben kunnen vaststellen dat het goed met hem gaat", zei de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono op een persconferentie.

Volgens Kono werd Yasuda ontvoerd door de Syrische tak van al-Qaida, Jabhat al-Nusra. Wat er precies is voorafgegaan aan de vrijlating is niet duidelijk. De Japanse autoriteiten willen verder geen toelichting geven. Premier Shinzo Abe heeft wel de regeringen van Qatar en Turkije bedankt voor hun rol in de vrijlating. En er zou geen geld zijn betaald.

Al eerder ontvoerd

Jumpei Yasuda verdween halverwege 2015 in Syrië toen hij een reportage wilde maken over Kenji Goto, een Japanse journalist die eerder dat jaar door IS werd gegijzeld en vermoord. Yasuda werkte sinds 2000 in het Midden-Oosten en werd in 2004 al eens ontvoerd in Irak.