Facebook en Twitter: geen bewijs voor inmenging China in verkiezingen

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat China zich online mengt in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Dat zeggen woordvoerders van Facebook en Twitter tegen persbureau Bloomberg.

Het is onduidelijk hoe de bedrijven tot deze conclusie komen, vermoedelijk hebben de systemen die situatie continu monitoren nog niks vreemds opgemerkt. Dat biedt tegelijkertijd geen garantie dat er daadwerkelijk niks gebeurt.

Het gevaar van Russische inmenging op sociale media is iets wat sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 steeds terugkomt. Deze zomer bleken er bovendien Iraanse trollen in de VS actief te zijn. Maar volgens president Trump vormt ook China een gevaar op dit gebied. Hij zei dit eind september tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad.

Geen bewijs gevonden

Toen al werd opgemerkt dat hij hiervoor geen bewijs aandroeg. Zijn veiligheidsadviseurs hadden daarnaast een maand eerder tegen journalisten gezegd dat ze geen bewijs hadden gevonden, al hielden ze de mogelijkheid wel open.

Vicepresident Pence zette later de woorden van Trump nog kracht bij, door te zeggen dat er "geen twijfel" is dat dit gebeurt. De VS en China zijn momenteel verwikkeld in een handelsoorlog, waarbij beide kanten over en weer elkaars producten importbelastingen opleggen.

Tenslotte ziet ook de directeur van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, Dan Coats, een gevaar in China op dit gebied. Hij sprak, zo tekende The Washington Post op, zijn zorgen uit over "continue campagnes" vanuit Rusland, China en Iran om zich te mengen in de tussentijdse verkiezingen.