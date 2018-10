Sneeuw verwacht in Alpen en dat is goed nieuws voor binnenvaart

In de Alpen gaat dit weekend de eerste sneeuw vallen. Een koufront vanuit Scandinaviƫ bereikt het berggebied en dat is in een later stadium goed nieuws voor de binnenvaartschippers op de Rijn.

In de noordelijke Alpen gaan de temperaturen aan het eind van de week flink onderuit. "Vanaf 1500 meter hoogte kan tot tientallen centimeters sneeuw vallen", verwacht NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "De Zuidalpen krijgen nog meer neerslag en dat leidt begin volgende week mogelijk tot overlast."

Waterpeil in de Rijn

De neerslag in de Alpen heeft ook effect op het waterpeil in de Rijn. De extreem lage waterstand speelt schippers al tijden parten, maar daar lijkt met de huidige weersverwachting een kleine verbetering in te komen.

Hiemstra: "Het water in de Rijn komt voor het grootste deel uit Duitsland en ook deels uit Zwitserland. Het duurt nog wel een kleine week voordat het water de Nederlandse grenzen bereikt". Hij verwacht niet dat de neerslag gelijk alle problematiek oplost.

Aan neerslag in de Zuidalpen heeft de Nederlandse scheepvaart niets. Dat water komt onder meer in de Donau terecht.

Sneeuw in Nederland?

Er wordt ook gesproken over mogelijke sneeuwval dit weekend in Nederland.

Daarover zegt Hiemstra dat de temperaturen weliswaar omlaag gaan, maar dat het nog te vroeg is om te zeggen of het gaat sneeuwen.