Zes studenten in Eindhoven hebben de bof

Zes studenten in Eindhoven zijn besmet met de bof. Deze zeer besmettelijk infectie zorgt voor een ontsteking van de speekselklier bij het oor.

De GGD kreeg vorige week signalen dat de bof zou heersen onder studenten en heeft inmiddels de bevestiging van zes gevallen. Meer besmettingen worden niet uitgesloten en daarom vraagt de GGD zieke studenten zich te melden.

"We willen graag weten wat we kunnen verwachten", zegt Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding bij de GGD. "De boodschap is daarom: heb je klachten die lijken op de bof, bel dan even met ons, dan krijgen we inzicht in het aantal."

Volgens Ter Schegget zou het goed kunnen dat er over twee tot drie weken ook weer nieuwe gevallen van de bof opduiken. "Verspreiding van de bof is niet makkelijk te voorkomen. Je bent twee dagen voordat je klachten krijgt namelijk al besmettelijk en het virus draag je over via speekseldruppeltjes. Als je in een groepje staat te praten kun je de ziekte dus zomaar krijgen."