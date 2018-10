Definitief geen kinderarbeidboete voor André Rieu

Violist André Rieu hoeft geen boete te betalen voor een vermoedelijke overtreding van de wet op kinderarbeid. Dat heeft de Raad van State beslist.

"We zijn opgelucht en blij", zegt zoon Pierre tegen 1Limburg. "We hadden het heel vervelend gevonden als de rechter nu anders had beslist." Hoewel het besluit van de rechter positief uitvalt voor zijn vader, letten ze er volgens Rieu in de toekomst nog beter op of alles volgens de regels gaat.

Minderjarige panfluitspelers

De orkestleider kreeg de boete in 2015 opgelegd, omdat hij volgens de Inspectie SZW een groep jonge Roemeense panfluitspelers te lang liet optreden in Maastricht. In Nederland mogen kinderen van 13 tot 16 jaar niet meer optreden na 23.00 uur. De concerten op het Vrijthof duren tot ongeveer middernacht.

Rieu stapte daarop naar de rechter. Volgens hem was niet hij, maar de begeleider verantwoordelijk voor de kinderen. De rechter stelde hem in het gelijk en verwierp de boete. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tekende vervolgens beroep aan bij de Raad van State.

Ook die stelt Rieu nu in het gelijk en oordeelt dat de boete onterecht is opgelegd. In de uitspraak staat onder meer dat de ouders geen bezwaar hadden tegen de deelname van hun kinderen aan de concerten.