In een straat naast het centraal station van Antwerpen is een bouwsteiger ingestort. Daarbij is iemand om het leven gekomen en is zeker een persoon gewond geraakt.

Hulpverleners zoeken in de ravage nog naar slachtoffers. Daarbij worden ook honden ingezet.

Het station is nog maar van een kant te bereiken; alle andere ingangen zijn afgesloten om hulpverleners de ruimte te geven.

De politie kan nog niet zeggen waardoor de steiger instortte.