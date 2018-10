Australische miljardair: Titanic II gaat toch varen, mogelijk al in 2022

Omstreden

Niet alleen vanwege het tragische lot van de originele Titanic is het project omstreden. Palmer, in Australiƫ onder meer bekend doordat hij grote aanplakborden met de tekst 'Make Australia Great' door het hele land heeft laten zetten, heeft zijn neef Clive Mensink als directeur van het Europese kantoor benoemd.

De neef was eerder directeur van een ander bedrijf van Palmer dat in 2016 failliet ging. Mensink verhuisde daarna naar Bulgarije en ging niet terug naar Australiƫ om vragen van curatoren te beantwoorden. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Palmer zegt in een verklaring op de website van de Blue Star Line dat Mensink niet is teruggegaan omdat de curatoren zijn reiskosten niet wilden betalen.

Mocht het bedrijf de beloftes niet kunnen waarmaken, dan is er nog een tweede replica van de Titanic in aanbouw. Een andere Chinese scheepswerf begon in 2016 aan een 269 meter lange replica van het schip. Deze replica zal echter niet gaan varen, maar wordt als toeristische attractie aangemeerd in een rivier, honderden kilometers van zee. Dat schip zou in 2019 klaar moeten zijn.