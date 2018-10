Winnend lot in Amerikaanse recordloterij van 1,6 miljard

In de Verenigde Staten zijn de winnende nummers getrokken voor de Mega Millions-loterij met een jackpot van 1,6 miljard dollar. Er is in ieder geval één lot verkocht met precies de goede nummers, in de staat South Carolina.

De winnende nummers zijn 5, 28, 62, 65, 70 en een Mega Ball met ook het nummer 5. De winnaar mag straks kiezen: of 904 miljoen dollar (792 miljoen euro) in een keer of het totale bedrag van omgerekend 1,4 miljard euro verspreid over 29 jaar. Als er meerdere winnaars zijn, moeten ze het bedrag delen.

Koorts

Mega Millions staat bekend om zijn enorme geldprijzen, maar nog nooit was de jackpot zo hoog als nu. De loterijkoorts steeg de afgelopen weken omdat de hoofdprijs sinds juli niet meer was gevallen en er 25 keer achter elkaar geen winnend lot was getrokken. In de 44 staten waar de loterij is toegestaan, werden vorige week op een bepaald moment 200 loten per seconde verkocht.

De grootste prijs die tot nu toe in Amerika was uitgekeerd was 1,56 miljard dollar. Drie winnaars moesten dat bedrag in 2016 delen.