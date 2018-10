Tiener heeft harddrugs en 69 kilo illegaal vuurwerk in huis

De politie heeft in het huis van een 16-jarige jongen uit Warmenhuizen (Noord-Holland) 69 kilo illegaal vuurwerk en een grote hoeveelheid (hard-)drugs gevonden. De tiener had het vuurwerk in een kast opgeborgen.

Het gaat om zwaar vuurwerk: cobra-6, nitraten en lawinepijlen. Daarnaast had de jongen ruim een kilo hasj, 175 xtc-pillen, twee weckflessen henneptoppen en tien zakjes met gebruikershoeveelheden hennep en hasj in zijn bezit.

"Dit is geen puberaal gedrag meer; dit is meer dan een alternatieve straf via Bureau Halt", zegt een politiewoordvoerder. De ouders waren thuis toen hun zoon werd gearresteerd: zij hebben zich niet verzet tegen zijn arrestatie.

In- en verkoop

De politie verwacht nog meer mensen te kunnen aanhouden. "Hij moet het tenslotte ergens vandaan hebben. En hij moet het ook aan anderen kunnen slijten."

Er was een tip binnengekomen over de woning aan de Dorpsstraat in Warmenhuizen, schrijft NH Nieuws.

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt er hard tegen op, omdat het levensgevaarlijk is. Ook veroorzaakt het overlast en forse schade.

De politie reageert daarom snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk.