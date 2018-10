Schoonmaakster trekt spoorloper voor aankomende trein vandaan

Een schoonmaakster die op het station van Grou aan het werk was, heeft een vrouw net op tijd voor een rijdende trein weggehaald.

De spoorbomen waren dicht en de trein kwam aanstormen, toen de schoonmaakster uit Heerenveen gisteren iemand op het spoor zag lopen. Ze rende naar die persoon toe en trok haar aan haar jas van het spoor af.

De vrouw die op het spoor liep was volgens de politie een jaar of 50. Ze rende nadat ze was gered weg in de richting van Grou. Een jongen van een jaar of 15 holde achter haar aan. Het tweetal is niet teruggevonden, schrijft Omrop Fryslân.