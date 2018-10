Zes kinderen overleden na virusuitbraak in revalidatiecentrum VS

In een revalidatiecentrum in de Amerikaanse staat New Jersey zijn deze maand zes kinderen overleden nadat ze het adenovirus hadden opgelopen. De leeftijden van de slachtoffers zijn niet bekendgemaakt. Nog eens twaalf kinderen werden ziek door het virus.

Het adenovirus veroorzaakt normaal gesproken milde ziekteverschijnselen, vooral bij jonge kinderen. In dit geval troffen de virussen "medisch kwetsbare kinderen met ernstig aangetaste immuunsystemen", zegt de gezondheidsdienst van New Jersey.

Het Wanaque Centrum voor Verpleging en Revalidatie mag geen nieuwe patiënten aannemen totdat de uitbraak is gestopt. Het aantal nieuwe besmettingen lijkt volgens de gezondheidsdienst af te nemen.